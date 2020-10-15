Emre Kurttepeli “Yarının Scaleup Şirkteleri nereden çıkacak?” isimli panelde konuşma yaptı...
Emre Kurttepeli Webrazzi Summit 2020’de Konuşmacı Olarak Yer Aldı
Türkiye’nin en önemli etkinliği olan, Webrazzi Summit 2020, 22 Ekim tarihinde gerçekleştirildi...
Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli Bloomberg HT’de Arzu Maliki’nin sunduğu ‘Üst Düzey’ TV Programı’na konuk oldu…
Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli 15 Ekim 2020 günü Bloomberg HT’de Arzu Maliki’nin...
Emre Kurttepeli, Endeavor Connect Programında Açılış Konuşması yaptı
Girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncularından Endeavor Türkiye, pandemi dönemi çözümleri için...
Emre Kurttepeli, İstanbul teknoloji ekosistemi haritasını anlattı…
(26 Haziran 2020) Emre Kurttepeli, canlı yayında; girişim ekosistemi ve Endeavor Türkiye hakkında...
Emre Kurttepeli, Winvestors Yatırımcı Buluşmalarına Konuşmacı Olarak Katıldı
Akbank Private Banking’in düzenlediği Winvestors Yatırımcı Buluşmaları’nın ilki 10 Haziran...
Emre Kurttepeli CaseCampus Etkinliğinde Açılış Konuşması Yaptı
Endeavor Türkiye tarafından Akbank iş ortaklığında beşinci yılına giren genç girişimcilik programı...
Emre Kurttepeli, “Endeavor Cuma Webinarları”na Konuşmacı olarak katıldı
“Geçici olan hiçbir şeyden korkmaya lüzum yok,” 17 Nisan 2020 tarihli Endeavor Webinar #4; Emre...
Emre Kurttepeli, ICC Girişimcilik Merkezi Açılış Törenine Konuşmacı olarak Katıldı
ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) Girişimcilik Merkezi, İstanbul’da Bölge Ofisi kurarak, TOBB...
Emre Kurttepeli “Corporate Startup Day 2020″de açılış konuşması yaptı
Corporate & Startup Day 2020, 27 Şubat’ta Swissôtel The Bosphorus Otelde düzenlendi. Etkinlik...